سونام كابور تتعرض للسرقة.. قيمة الخسائر 2.41 كرور روبية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجدت “سونام كابور”- ابنة النجم “أنيل كابور- و”أناند أهوجا” أنفسهما في موقف صعب، حيث تعرض منزلهما في نيودلهي للسرقة. وبحسب ما ورد سرق اللصوص نقوداً ومجوهرات تصل قيمتها إلى 2.41 كرور روبية.

وقد أصدرت شرطة دلهي بياناً قالت فيه إنها تلقت شكوى من منزل “هاريش أهوجا” والد “أناند” بخصوص عملية سطو في فبراير. هرعت والدة “أناند أهوجا” لتقديم شكوى في مركز الشرطة وبدأت التحقيقات على الفور، بينما كانت “سونام” مع زوجها “أناند” في لندن.

وعلى الرغم من أن والدة “أناند أهوجا” علمت بالسرقة في 11 فبراير، إلا أنها قدمت الشكوى في 23 فبراير، حسبما كشف مسؤولو الشرطة. وظلت القضية سرية حتى الآن لأنها كانت قضية بارزة. وتشير التقارير إلى وجود مسؤولين كبار في الشرطة من نيودلهي في القضية وتم تشكيل فرق خاصة للتحقيق في الحادث.

وأضافت الشرطة أنه تم نقل القضية إلى الموظفين الخاصين بمنطقة نيودلهي وهم يحققون في الأمر، كما يتم فحص لقطات كاميرات المراقبة. ولم يتم أي اعتقال إلى الآن. وإلى جانب شرطة نيو دلهي، يشارك مختبر علوم الطب الشرعي أيضاً في القضية.

يضم منزل “سونام كابور” و”أناند أهوجا” 25 موظفاً، مع تسعة من مقدمي الرعاية والسائقين وغيرهم. ولا تزال القضية قيد التحقيق ولا يوجد تحديد لهوية المتهم أو المتهمين.

في الشهر الماضي ، أعلنت سونام حملها على وسائل التواصل الاجتماعي. في 21 مارس ، شاركت سونام سلسلة من الصور مع زوجها أناند أهوجا من خلال حساب إنستغرام الخاص بها. وكانت نجمة بوليود الشهيرة قد كشفت عن حملها بطفلها الأول تزامناً مع الاحتفال بيوم الأم، ومن المتوقع أن تنجب في خريف 2022.