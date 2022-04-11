شكرا لقرائتكم خبر عن منذ مارس الماضى .. فيلم The Lost City يحقق 66 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم The Lost City إلى 66 مليونا و 691 الف دولار في شباك التذاكر حول العالم، منذ طرحه يوم 25 مارس الماضى، وأنقسمت الإيرادات بين 59 مليونا و 691 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و 7 مليون دولار بـ دور العرض حول العالم.

تقوم ببطوله الفيلم الجديد The Lost City كل من النجمة العالمية ساندرا بولوك، والنجم العالمي تشانينج تاتوم، والنجم العالمي دانيال رادكليف، وتلعب بولوك دور لوريتا سيج، الروائية التي أمضت حياتها المهنية تكتب عن أماكن غريبة في كتبها الشعبية عن المغامرات الرومانسية، وسرعان ما تخوض تجربة تردد في الترويج لكتابها الجديد، ومع ذلك وافقت على الذهاب في جولة مع آلان.

ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "hollywoodreporter، الفيلم الذي سيقوم بـ إخراجه آدم وآرون ني، يتبع مؤلفة رومانسية ناجحة (بولوك)، التي تم اختطافها من قبل صائد كنز شرير، وأجبرها على التعاون مع عارض الأزياء (تاتوم)، وذلك لأنهما انجرافًا إلى مغامرة أغرب من الخيال.

تمت كتابة السيناريو الخاص بـ The Lost City of D بواسطة المؤلفة دانا فوكس "Isn't it Romantic, How to be Single"، بولوك أيضًا منتجة في المشروع من خلال شركتها Fortis Films ، جنبًا إلى جنب مع Liza Chasin لـ 3dot Productions و Seth Gordon لـ Exhibit A.