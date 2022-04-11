شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج الأفلام التسجيلية والقصيرة بمهرجان مالمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان مالمو للسينا العربية في دورته الـ12عن أفلام مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة، وهي: حلال سينما من إخراج أمين بوخريص، والسجناء الزرق من إخراج زينة دكاش، وفياسكو إخراج نيكولا خوري، وكباتن الزعتري من إخراج علي العربي، ولولا فسحة المترو من إخراج جورج هاشم، والمعلقات من إخراج مريم عبده، ومن القاهرة من إخراج هالة جلال (مصر)، ويوميات شارع جبرائيل من إخراج رشيد مشهراوي (فلسطين).

أما الأفلام القصيرة فهي آخر نهار من إخراج قيس الماجري، واضطراب من إخراج سارة قصقص، وبقشيش من إخراج حسن المرزوقي، وتلفون خربان من إخراج رغد البرقي، وثم يأتي الظلام من إخراج ماري روز أسطا، وثم يحرقون البحر من إخراج ماجد الرميحي.

إضافة إلى جمر من إخراج سامي سيدالي وحبال المودة من إخراج وجدان خالد وخديجة من إخراج مراد مصطفى (مصر)، وخط التماس – إخراج محمد صافوري، وديار حسمي من إخراج فهد فايز (السعودية)، ورماد من إخراج مصطفى فرماتي (المغرب)، وشبشاق مريكان من إخراج أمل بليدي (الجزائر).

كما يعرض فيلم شيطانة من إخراج أمل غويلاتي والصوت الافتراضي من إخراج سوزانا ميرغني زضيف من ذهب! – إخراج سعيد زاغة وع البحر – إخراج وسام الجعفري، وعرنوس إخراج سامر بطيخي (الأردن)، وغرباء بعد منتصف الليل – إخراج كنده يوسف (فرنسا).

فيما يعرض أيضا فيلم القاهرة – برلين – إخراج أحمد عبد السلام، وليل إخراج أحمد صالح، ومريم إخراج ريم جبران، والمهمة إخراج محمد خليل الدباس، والوجوه السعيدة إخراج عمر الحلواني (مصر)، وورشة إخراج دانية بدير.