متابع يصف فجر السعيد بـ “البقرة” بسبب مناشدتها الشعب السعودي الصفح عن هيا الشعيبي ومنى شداد.. فكيف ردت عليه؟!

كتب امير فتحي في الاثنين 11 أبريل 2022 06:50 صباحاً - ردت الاعلامية الكويتية فجر السعيد على متابع وصفها بالبقرة وذلك بعد مناشدتها الشعب السعودي الصفح عن مواطنتها الفنانتين هيا الشعيبي ومنى شداد.

فقد كتب احد متابعي فجر السعيد على تويتر: “ابلعي العافية لا نحطك جنب البقرتين منى وهيا وتصيرون البقرات الثلاث، ترا الشعب السعودي مايرحم انتبهي لنفسك لا تفكرين انك بتقدرين تفرضين علينا شي مانبيه بندوسك وندوس غيرك” لترد عليه السعيد كاتبة: “البقره ام جابتك احترم تحترم”.

وكانت فجر السعيد قد تمنّت على المملكة العربية السعودية السماح لمواطنتيها الفنانتين هيا الشعيبي ومنى شداد بالعودة إلى النشاط الفني فيها، إثر تعليقه لأسباب تتعلق بمواقف سابقة لهما.

وغرّدت السعيد في حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: “في حلقتي مع منى شداد خاطبت أمنا السعودية ام الخليج ذات القلب الكبير التي تحتضنا كلنا كخليجيين تحت جناحها، خصوصاً بان صفحة الازمه الخليجية انتهت بكل تفاصيلها وحان وقت غلق كل الملفات، بما فيها الزعل من منى شداد وهيا الشعيبي، وانتوا كبارنا والعفو عند المقدرة وفي هالشهر الفضيل.

وجاء تصريح السعيد عقب استقبالها شداد في برنامج “غبقة للفجر” على موقع “يوتيوب”، حيث بكت الأخير بسبب تعليق نشاطها الفني في المملكة العربية السعودية منذ عام 2019.