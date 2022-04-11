شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محسن: طقوسى فى رمضان بسمع الشيخ مصطفى إسماعيل وبتفرج على بوجى وطمطم وبكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المطرب محمد محسن عن طقوسه في شهر رمضان خلال لقائه في برنامج "قط وVar"، المذاع على نغم أف أم من تقديم عماد إسماعيل، قائلاً: "من وأنا عندى 15 سنة كنا بنحب نجمع العيلة كلها فى رمضان، وبنسمع القرآن بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل وبنتفرج على بوجى وطمطم وبكار".

وأضاف محمد محسن: "الفنان محمد رمزى كان له مشهد حلو جدًا في فيلم "شحات الغرام" مع ليلى مراد كنت بحب أتفرج على المشهد ده جدًا، وكنت بحب المطرب الراحل عامر منيب جدًا، ولسه لحد النهاردة بحب اتفرج على كليب "وياك ومعاك على طول"، أما عمرو دياب فبحب له جدًا أغنية "حبيبى يا نور العين".

واختتم محمد محسن حديثه قائلاً: "دراستي كانت كلية هندسة، وكنت بحب أغنى وأنا في الجامعة، ومن أفضل التترات بالنسبة لى تتر مسلسل بوابة الحلواني لعلي الحجار"

يذكر أن أخر حفلات المطرب محمد محسن قدمها كانت في السعودية شهر ديسمبر الماضى، وقدم محسن خلال الحفل مجموعة من أغانيه، منها (في قلبي مكان، وانا اتوب عن حبك وقد اي القلب يعشق لو سمع غنوة) كما غنى أغنية الشوق حيرني لمحمد فوزي.