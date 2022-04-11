حبيب الحبيب يتعرض للهجوم بعد تقليده محمد صلاح.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 11 أبريل 2022 05:43 صباحاً - قام الفنان السعودي حبيب الحبيب بتقليد اللاعب المصري ومحترف نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، في برنامج “ستوديو 22” الساخر، المذاع على قناة “MBC”.

وظهر الحبيب يرتدي ملابس تشبه ملابس محمد صلاح، ويؤدي بعض حركات الإحماء بعد الانتهاء من المباراة.

ووجه الشخص الذي يقوم بدور المذيع عدة أسئلة للحبيب الذي يتقمص شخصية “صلاح”، حيث رد محمد صلاح عليه، قائلا:” أنا أبو مكة مش أبو صلاح”. وتابع:”أنا راضي عن مستواي في مباراة اليوم، والمدرب لازم يزعل عشان هو اللي طلعني”، حيث رد على سؤال عدم تسجيله هدف في المباراة، قائلا:”قسمة ونصيب”.

وقد تعرض حبيب الحبيب للانتقاد بعد تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي حيث كتب احدهم “الحين والله صدق هذا الشيء يضحك يعني ولا كيف ، سخافة وغثيان بشكل غير طبيعي”.

بينما قال اخر “حبيبي اعتق نفسك واترك التمثيل والكوميديا كلها، ثقافة تقليد المشاهير اللي ماشي عليها اخر ٣ سنوات والله ما تضحك الا القرود من المشاهدين، اتعب على محتواك شوي.”