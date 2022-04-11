شكرا لقرائتكم خبر عن حسام داغر "الشرير الكوميدى" فى فيلم "خطة مازنجر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان حسام داغر فى تصريح لـ"الخليج 365" إنه بدأ تصوير أحداث دوره فى فيلم "خطة مازنجر" بمنطقة بولاق أبو العلا، بحضور كل أبطال الفيلم، وإنه يجسد شخصية الشرير الكوميدى ضمن الأحداث وهو الدور الذى يراهن ووصفه بالمفاجأة.

وكان الفنان حسام داغر قد انضم إلى أبطال فيلم "خطة مازنجر"، بطولة حمدى الميرغنى وياسمين رئيس، والذى انطلق تصوير أول مشاهده السبت، من إخراج رامى رزق الله، والذى يتمنى لنوعية الأفلام الكوميدية الساخرة، حيث انتهى صناع الفيلم من عمليات التحضير والتعاقد مع الفنانين المشاركين فى البطولة خلال الأسابيع الماضية قبل بدء التصوير.

فيلم "خطة مازنجر" بطولة حمدى الميرغنى، ياسمين رئيس، محمود حافظ، بيومى فؤاد، أوس أوس، سماء إبراهيم، مصطفى سعفان، إسماعيل فرغلى، ياسر الطوبجى، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، وهو تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيرى وإخراج رامى رزق الله.

وشارك حسام داغر فى دراما رمضان الماضى من خلال مسلسل "أحسن أب" مع النجم على ربيع والذى عرض فى 15 حلقة، والعمل تأليف أحمد محيى ومحمد محمدى وإخراج معتز التوني، وبطولة على ربيع، وأحمد فتحى، وهاجر أحمد، وجيهان خليل، ومراد مكرم، هالة فاخر، مصطفى أبو سريع، سامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعي.