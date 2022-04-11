ياسمين صبري واحمد ابو هشيمة يردان على شائعة انفصالهما بهذه الطريقة!

كتب امير فتحي في الاثنين 11 أبريل 2022 03:50 صباحاً - بعد صمت دام لأكثر من 10 أيام قررت الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ الرد على شائعات إنفصالها عن زوجها رجل الأعمال المصري ​أحمد أبو هشيمة​ بطريقة غير مباشرة.

فقد نشرت ياسمين صبري صورة جديدةلها، عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي، من على يخت تظهر منظر خلاب.

وإكتفت ياسمين صبري بالتعليق على الصورة بكلمة “الله”.

بدوره قام زوجها أحمد أبو هشيمة بنشر صورة من ذات الموقع ليؤكدا بذلك تواجدهما معا وينفيا كل الشائعات التي طالتهما.

الجدير بالذكر أن ياسمين صبري كانت قد نشرت مؤخراً مجموعة صور من احد جلسة تصوير خضعت لها لاقت إستحسان الجمهور.