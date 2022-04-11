سعد الصغير ينهار من البكاء على الهواء: “يا رب اديني الصحبة الحلوة اللي تخليني ابطل المهنة دي”.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 11 أبريل 2022 03:50 صباحاً - انهار الفنان المصري سعد الصغير من البكاء على الهواء وذلك في نهاية لقائه مع الإعلامية راغدة شلهوب في حلقة الامس من ببرنامج “سابع سما” عبر قناة النهار.

جاء ذلك بعد ان قالت راغدة شلهوب لضيفها: “لو انت واقف قدام ربنا وعايز تستغفره وتقول له سامحني يا رب الكاميرا قدامك تقول له ايه ونحن في الشهر الفضيل”.

فقال سعد الصغير: “اقول له انا كل مرة بغلط بقول لك سامحني فاغفري يا رب” لينهار بعدها من البكاء.

ثم قال “كل مرة رينا ينقذني كنت بموت الدكاترة قالوا مات فقلت يا ربنا لو انا قمت من العيا ده مش حغني ثاني وغنيت ثاني فيا رب سامحني واديني الصحبة الحلوة اللي تخليني ابطل المهنة دي”.

من ناحية اخرى، اوضح سعد الصغير تفاصيل خلافاته مع الفنانة بوسي حيث قال إنه كان يهدف لحل الخلافات بين بوسي ووالدها، الذي أخطىء في حقها وهاجمها علانية لكنها كانت تتجاهل الرد على رسائله، ثم فوجيء بتواصل مدير أعمالها معه ليطلب منه عدم إذاعة الحلقة.