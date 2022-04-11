شكرا لقرائتكم خبر عن فنانات بدون ماكياج فى دراما رمضان تأكيدًا على المصداقية مع المشاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الموسم الدرامى الرمضانى منافسة شديدة بين المسلسلات وهو نفس الحال بين النجوم والنجمات، ورغم أن الفنانات يتعرضن للانتقادات بسبب المكياج التي يظهرن به خلال أعمالهن، ولكن هناك عدد من الفنانات ضحين بجمالهن من أجل أدوارهن في المسلسل لمصداقية الشخصية التي تقدمها الفنانة فمنهن من ضحى بالمكياج ومنهن من ارتدى الحجاب دون خوف من الظهور بشكل عادى.



نيللى كريم فاتن امل حربى

نيللى كريم في مسلسل فاتن أمل حربى

ظهرت النجمة نيللى كريم خلال أحداث مسلسل "فاتن أمل حربى"، بدون مكياج نهائي وهو أمر ليس جديدًا عليها فقد فعلت ذلك في الكثير من الأعمال السابقة التي يتطلب الأمر إلى التضحية فيه بالمكياج، حيث جسدت نيللى كريم شخصية "فاتن" وهى فتاة بسيطة تحاول من خلال أحداث المسلسل أن تتناول قضية مهمة من قضايا المرأة وألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.



دينا الشربينى مسلسل المشوار

دينا الشربينى في مسلسل المشوار

ظهرت النجمة دينا الشربينى متخلية تمامًا عن المكياج بل وأحيانًا تظهر مرتدية الحجاب من أجل دورها في مسلسل "المشوار" للنجم محمد رمضان، حيث جسدت دينا الشربيني شخصية "ورد" زوجة محمد رمضان، ويعملان باليومية في إحدى شركات الملاحة بالإسكندرية، ويواجهان صعوبات الحياة حتى تتغير حياتهما تمامًا.



هيدى كرم فى مسلسل الاختيار 3

هيدى كرم في مسلسل الاختيار 3

ضحت النجمة هيدى كرم بجمالها وعدم وضع مكياج من أجل دورها في مسلسل "الاختيار 3" حيث تجسد شخصية "فاطمة" زوجة ضابط المخابرات الحربية الذى يجسده النجم أحمد السقا، ويشاركهم في البطولة كل من، ياسر جلال، أحمد عز، كريم عبد العزيز.



جيهان خليل فى مسلسل العائدون

جيهان خليل في مسلسل العائدون

ضحت النجمة جيهان خليل بجمالها خلال ظهورها في مسلسل "العائدون"، حيث ظهرت بالنقاب وبدون مكياج من أجل تجسيد دور فتاة تنتمى إلى جماعة متطرفة، والمسلسل من بطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، مايا طلام، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".