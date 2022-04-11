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القاهرة - سامية سيد - فاتن أمل حربى الحلقة 9.. نيللى كريم ترفض "المليون جنيه" وصاحبة الشنطة تهددها

شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل فاتن أمل حربى للنجمة نيللى كريم، المذاع على قناة Cbc، ذهبت "فاتن" نيللى كريم إلى المحكمة من أجل قضية "القايمة"، وبالتالي تواجد أيضا طليقها "سيف"، وطلبت منه أن يجلس بجوارها لتتحدث معه وتخبره بأن ابنته تعانى من حالة نفسية وكتبت اسمها كاملا على إجابة الامتحان باسمى وليس اسمك، ليتهمها بأنها هي السبب ما وراء ذلك وردت عليه بأنها تبذل قصارى جهدها حتى يحبونه، ليرد بنهاية الحديث بأنه سيكسب القضية وسيأخذ ابنتاه منها.

وبعد مرافعة محامى "فاتن" ومحامى "سيف" قاطعتهم وطلبت من المحكمة الحديث، وأخبرته بأن القضية ليست من أجل أشياء ناقصة بالقايمة، ولكنها تتهم طليقها بإحضار بلطجية وسرقوا عفش المنزل، وطالبت المحكمة بإعادة القيد والوصف، وهو الأمر الذى تعجب منه محاميها "شكيب الإسكندرانى" محمد ثروت، بعلم شيء مثل ذلك، وبعد جلوسه معها سألها كيف علم بأمر إعادة القيد والوصف لتخبره من كثرة الجلوس في المحاكم، وأن هناك محاميا ترافع في قضية في رول 156، قال هذا الكلام وأنا أخدت منه الفكرة.

تحدث "المستشار داوود" خالد سرحان مع باقى المستشارين حول المذكرة المقدمة برفع قضية على قانون الأحوال الشخصية، وقال له أحد المستشارين بأن أمر إحالة قانون للدستورية يؤدى إلى توقف الكثير من القضايا، وبالتالى كل المحامين سيطالبون بوقف الدعاوى لحين الفصل، وهو ما سيؤدى إلى شلل بمحاكم الأسرة.

واختتمت الحلقة بقيام عامل الشهر العقارى الذى تعمل فيه "فاتن" بإعطائها هاتفا بدلاً من الهاتف التي ألقته والذى كان يخص السيدة المجهولة التي منحتها شنطة بها مليون جنيه وأخبرتها بأنه أموالها، واتصلت بها على الهاتف وبعد ردها أخبرتها السيدة بأن هذا الهاتف بدلا من الهاتف التي ألقته وحذرتها من أنها إذا ألقت هذا ستلقيها هي نفسها خلفه.

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية مهمة من قضايا المرأة وألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

والمسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.



نيللى كريم من مسلسل فاتن امل حربى الحلقة 9



خالد سرحان من مسلسل فاتن امل حربى الحلقة 9