شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل العائدون الحلقة الـ9.. اتجاه داخل تنظيم داعش بضرورة السفر لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 9 من مسلسل العائدون الذى يعرض على شاشة قناة dmc العديد من الأحداث على مستوي تنظيم داعش، وذلك بعدما سافر "كمال" إلى التنظيم، والذى يعد شخص من دولة كبيرة تساعد داعش بالأموال والسلاح لمقابلة الخليفة ومساعده، ليعرض عليه تنفيذ خطة سفرهم واجلاءهم من المنطقة التى يتواجدوا بها للسفر فى عدة بلدان يكونوا فيها بمثابة قنابل فى ظهر تلك الدول.



مسلسل العائدون

ومع عرضه على خليفة داعش، حتى رفض وكرر الرفض الذى واجه به من قبل مساعده فى ادارة التنظيم، إلا أن "كمال" أخذ الفنان "أحمد الاحمد" قائد التنظيم فى الخارج وأخبره بضرورة إاقناع الخليفة، برسالة مفادها الانقلاب عليه إن لزم الأمر لأنه سيضيع الخلافة، ثم عرض عليه الذهاب إلى مصر قائلاً : "مابالك لو واحد زيك يا سياف راح مصر، ها تسيطروا على كل الدول العربية بعدها".

مسلسل العائدون الحلقة 9

مسلسل "العائدون" يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

قصة مسلسل العائدون

ويتناول المسلسل أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضا عددا من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب.