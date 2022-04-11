شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل العائدون الحلقة 9.. محمود عبد المغنى يصدر قرارا بإلغاء مهمة أمير كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 9 من مسلسل العائدون العديد من الأحداث، فبدأت من خلال وصول فرانك إلى البلد التى يتواجد فيها "عمر" أمير كرارة، ومن ثم قرر قائده الضابط "محمود عبد المغني" اصدار قرار بالغاء تجنيد "محمد عادل"، والغاء المهمة بالتالى، إلا أن كرارة رفض ذلك واعترض.

الحلقة 9 العائدون

ومع اصراره على الاستكمال فى الخطة واللجوء إلى الخطة البديلة إن لزم الأمر، حتى اقتنع عبد المغنى، وأصدر قراره بعد موافقة هاني رمزى "خالد" على تنفيذ الخطة.

مسلسل العائدون الحلقة 9

مسلسل "العائدون" يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

عادل وكرارة

قصة مسلسل العائدون

ويتناول المسلسل أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضا عددا من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب.