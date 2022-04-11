شكرا لقرائتكم خبر عن هشام إسماعيل عن تقديمه لشخصية البلتاجى: كنت أنتظر لحظة الالتحاق بـ"الاختيار 3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان الكوميدى هشام إسماعيل عن سعادته البالغة برد فعل الجمهور على تقديمه لشخصية الإرهابى الإخوانى محمد البلتاجى، ضمن أحداث مسلسل "الاختيار 3"، والذى يُعرض طوال أيام شهر رمضان، وحقق نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه.

وعلق الفنان هشام إسماعيل لـ"الخليج 365"، على تجسيده لشخصية البلتاجى قائلا: "أنا لم أتردد ولا لحظة للموافقة على تجسيد شخصية دور البلتاجى في مسلسل "الاختيار 3"، وسعدت بالتحاقى بالمسلسل؛ لأنى كنت أتمنى العمل به منذ بدايته إلى أن جاءت الفرصة.

وأضاف إسماعيل: "ذاكرت الشخصية جيدا حتى أصل لأعلى درجات النجاح فيها، خاصة أن العمل تحت الميكروسكوب ويراه الجمهور فى كل مكان، والحمد لله أسعدنى رد فعل الجمهور على أعمالى فى الشهر المبارك.

ويعد مسلسل "الاختيار 3" العمل الأضخم إنتاجا في الدراما المصرية، ويشهد الجزء الثالث مشاركة العديد من النجوم الكبار في بطولة العمل، وتضم قائمة الفنانين المشاركين في العمل نحو 200 ممثل وممثلة.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي، وبطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال وخالد الصاوى، بيومى فؤاد، صبرى فواز، إيمان العاصى، سمر مرسى، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، ناردين عبد السلام وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات.

وبعرض مسلسل "الاختيار 2" حاليا على قنوات اون حصريا الساعة التاسعة ونصف مساء من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.