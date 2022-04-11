"مكنتش أتخيل يعمل كده".. القصة الكاملة لأزمة عمرو يوسف ومحمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

في أبريل 2021، أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقف مسلسل "الملك أحمس" للنجم عمرو يوسف، الذي كان مقررا عرضه في شهر رمضان 2021، عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمي نجيب محفوظ، وهو سيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، ومن إخراج حسين المنباوي.

وقررت الشركة وقتها، وفق بيان رسمي صادر عنها، تشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع، وذلك لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملا وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية.

موقف محمد رمضان

آنذاك دخل الفنان محمد رمضان على خط أزمة مسلسل "الملك أحمس"، وذلك من خلال منشور على حساباته الشخصية، أشار فيه إلى تقديمه لشخصية "أحمس" في فيلم سينمائي.

ونشر رمضان، وقتها فيديو لعالم الآثار المصري زاهي حواس، الذي أشار إلى أن رمضان هو الأنسب من حيث ملامحه لتجسيد شخصية "أحمس".

وعلّق رمضان، قائلا: "شهادة أعتز بها من عالم الآثار المصري ووزير الدولة لشؤون الأثار السابق زاهي حواس، وبوعد حضرتك بإذن الله هنعمل فيلم سينمائي عالمي يليق بتاريخنا العظيم محمد رمضان، أحمس 2023".

رد عمرو يوسف على محمد رمضان

وبعد أن التزم الصمت منذ شهر أبريل 2021؛ رد الفنان عمرو يوسف على تصريحات محمد رمضان حول تجسيده شخصية أحمس ببرنامج "حبر سري" عبر قناة "القاهرة والناس"، قائلا: "مزعلتش لما محمد رمضان قال هعمل (أحمس)، ولكن أنا لو مكانه معملش كده، وطريقة التفكير الحقيقة بعيدة عن طريقة تفكيري وتربيتي".

وتابع، أنه لا يصح أن يكون زميلا في مشكلة أو مطب عمل ويخرج زميل له ويصرح تصريحا غير مناسب، متابعا: "مينفعش يبقى حد زميل في مطب ومشكلة زي دي وأطلع أقول كده، ومكنتش متخيل حد يطلع يقول كده".

وأضاف: "أنا مش زعلان من محمد رمضان على تصريحه، ولكن مش متخيل يعمل كده وغريبة على تربيتي، ولكن هو ربنا يوفقه ويخليه في أحسن الأماكن".

ويعرض للنجم محمد رمضان حاليا مسلسل "المشوار" مع النجمة دينا الشربيني والمخرج محمد ياسين.