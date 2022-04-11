شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة 51 للمهرجان الوطني للفنون الشعبية بمراكش أول يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المهرجان الوطني للفنون الشعبية بمراكش عن انطلاق الدورة الـ51 في الفترة من 01 إلى 05 يوليو المقبل.

تحتفل النسخة 51 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية، تحت شعار "الأغاني والإيقاعات الخالدة"، منذ أكثر من 50 عامًا، بالفنون الشعبية في جميع مناطق المملكة، وتضع نفسها كعمل ثقافي حقيقي للمحافظة عليها. من التراث المغربي.

يأتي تنظيم هذه النسخة 51 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية بعد الأزمة الصحية لـCovid-19 ليكون أكثر من مجرد ترويج لمدينة مراكش والتراث الثقافي الوطني، وإنما تحد حقيقي لتقديم أصالة فنون الأجداد التي لا تزال حية على مر السنين.

صمد المهرجان الوطني للفنون الشعبية عبر الزمن بفضل تأثيره الذي يحتضن الروح المغربية عبر النغمات والفنون المختلفة والذي يعتبر بمثابة علامة على تاريخ المملكة العريق الذي يضم أرث ثقافي وفني كامل.