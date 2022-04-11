شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل suits الحلقة 9.. أحمد داوود يثير إعجاب صبا وتارا عماد تعترف بمشاعرها له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل سوتس بالعربي إجراء المحامي آدم منصور (أحمد داود) محاكمة تمثيلية أمام زملائه بالمكتب، وذلك لتدريبهم على المحاكمات الحقيقية، وخلال المحاكمة أثار إعجاب فريدة (صبا مبارك) مديرة مكتب المحاماة بعدما نجح في التعامل مع مكائد زميله طايل بشكل ذكي.

واستعان آدم بصديقته كي تصبح شاهدة في القضية وتدعم موقفه، وكانت المدعي عليه هي ليلي (تارا عماد) وبينما يحاول آدم استجوابها والضغط عليها، توترت ليلى ليُنهي آدم الاستجواب خوفًا على مشاعرها، لتشكره ليلى على موقفه وتعترف له بمشاعرها تجاهه.

المسلسل بطولة آسر ياسين و صبا مبارك وأحمد داود والمسلسل من تأليف محمد حفظي وإخراج مريم أحمدي وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019). وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.