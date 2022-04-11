شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 9.. مواجهة بين الشرطة وقائد خلية مدينة نصر وتصفيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة التاسعة مسلسل "الاختيار 3 – القرار" والتى تحمل اسم "الرفق واللين والتسليم"، وصول الضابط زكريا يونس (كريم عبد العزيز) إلى معلومات جديدة حول كريم بديوى قائد الخلية التكفيرية التى يتحرى عنها، حيث قابل بسام (أحمد كشك) والذى أعطاه قلم تركه شعبان قبل قتله من قبل كريم بديوى.

يأخذ زكريا القلم ويظهر أنه عبارة عن فلاشة مسجل عليها جانب من اجتماعات الخلية التكفيرية بقيادة كريم بديوى، وبعد تحريات مكثفة يصل ومتابعة تحركات كريم بدويرى، يصل زكريا ورجاله إلى مكان تواجد التكفيرى، ويتم رصد حركته حتى أعطى زكريا تعليمات بتحرك قوات الشرطة إلى المكان المتواجد فيه كريم.

تتحرك قوات الشرطة إلى المكان المتواجد فيه التكفيرى كريم بديوى، وأثناء دخول المنزل من أسفل لاقتحامه، شعر كريم بالحركة، وبدأ فى رمى قنابل على القوات التى بدأت تتعامل معه باطلاق الرصاص على المنزل، حتى انفجرت واحدة من القنابل فيه وتم تصفيته.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضاً آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.