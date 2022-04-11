شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 9.. مرسى للشاطر: البرادعى هيموت على رئاسة الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت الحلقة التاسعة مسلسل "الاختيار 3 – القرار" والتى تحمل اسم "الرفق واللين والتسليم"، تسجيلا خطيرا فى نهاية الحلقة، به لقاء يجمع محمد مرسى وخيرت الشاطر، وجاء فيه التسجيل: "مرسي: قالوا البرادعي زعلان من موضوع.. هيموت على رئاسة الوزراء، هيموت، يعني حضرتك فاكر اتصل بينا مرتين فى نفس اليوم يا عم مش إحنا اللي واقفين قال خلاص بقولكم إذا مش واقفين، قولوا ليس لدينا مانع، هي رئاسة الوزراء مهمة للدرجة دي؟ حاجة غريبة جدا.

ورد خيرت الشاطر: "بس انت اديته رسالة إن الاخوان مش هيديولوا فى انتخابات الرئاسة وهو كان بيراهن على غير كدا، مرسي يرد: أيوا بس عمرنا ما قولناله هنديله، ويستكمل الشاطر: "فيبقي دلوقتى اذا كان التصويت كتلته من 60-70% ماشيه فى اتجاه الإسلاميين يبقي هو فرص نجاحه ضعيفة أو مش موجوده، فقرر الانسحاب بشرط ونوع من الضغط بقا، جايز الناس بتحب الضحية، جايز حد يتعاطف معاه جايز أي حاجة، الطريقه الامريكاني يعني.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضاً آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.