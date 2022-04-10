أي قصة يرويها فيلم “الأجنحة المتكسّرة”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد تخفيف القيود الصحية، تستعيد الصالات ودور السينما اللبنانية نبضها الثقافي الفني عبر الفيلم السينمائي اللبناني Broken Keys أو “الأجنحة المتكسرة” الذي سينطلق عرضه في دور السينما اعتباراً من يوم الخميس 28 نيسان/ أبريل الحالي.

وحقّق هذا الفيلم السينمائي الضخم المستوفي الشروط الفنية من كتابة وإخراج جيمي كيروز، إنجازاً سينمائياً لبنانياً بعد اختياره ضمن الترشيحات الرسمية لمهرجان “كان” السينمائي، وضمّ الفيلم مجموعة من ألمع الممثلين اللبنانين مع وجوه شابة موهوبة وأبرزهم بديع أبو شقرا، عادل كرم، غابريال يمين، سارة أبي كنعان، طارق يعقوب، رلى بقسماتي، جوليان فرحات، حسن مراد، منير معاصري، والطفل عيسى الحاج، فضلاً عن مشاركة الفنان اللبناني العالمي غابريال يارد في الموسيقى التصويرية.

وتمّ تصوير بعض مشاهد الفيلم في مدينة الموصل في العراق لنقل واقع الدمار، ويتناول الفيلم قصة كريم الذي نشأ في قرية منكوبة في سوريا فرسم طريقه الوحيد إلى الهجرة وهو بيع البيانو الخاص به، لكنه ليس على ما يرام وبحاجة إلى إصلاح، ومحيطه الذي يجنح إلى التطرف لا يسمح بالموسيقى، فيصبح كريم عالقاً بين حبه للموسيقى، وعدم قدرته على التعبير عنها، إلى جانب عدم قدرته على مغادرة المنطقة المنكوبة التي يعيش فيها.