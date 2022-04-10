سمية الخشاب: “الفلوس هي السعادة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة سمية الخشاب، على “تويتر”، تغريدة عن مفهوم السعادة أثارت بها الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت سمية في تغريدتها قائلة: “‏الفلوس مبتشتريش سعادة، الفلوس هي السعادة”.

ثم علقت على تغريدتها بتغريدة أخرى قالت فيها: “‏أو I guess بتخليك تعيش تعاستك برفاهية بس”.

وكانت سمية قد أحرجت أحد متابعيها بعد انتقاده صورة وضعتها على حسابها الشخصي في موقع “تويتر” قبل حلول شهر رمضان الكريم، وظهرت فيها وهي ترتدي الحجاب.

وغرّد المتابع عبر حسابه في “تويتر”، قائلاً: “إيه ده سمية الخشاب اتحجبت؟ هو لمؤاخذة يا فنانة الحجاب لعبة مثلاً علشان تلبسيه وترضي ربك في رمضان بس وتخلعيه وتعرّي جسمك في باقي السنة، ليه؟ شهر واحد هو اللي حرام فيه الحرام وباقي السنة فري السنة عادي مش هنتحاسب عليها مثلاً؟، آه أنا مليش فيه مش أنا اللي هتحاسب بس لازم تعرفي إن الحجاب مش لعبة”، لترد عليه سمية قائلةً: “لو محموقة أوي كده ياختي.. البسيه وملكيش دعوة بغيرك”.

وتغيب سمية الخشاب عن الموسم الدرامي الرمضاني الحالي حيث كان آخر أعمالها مسلسل “موسى”، الذي عُرض خلال الموسم الرمضاني الماضي، وشاركت فيه مع الفنان محمد رمضان، وحقق نجاحاً جماهيراً كبيراً في العالم العربي حين عرضه، حيث قدّمت الخشاب شخصية “الست حلاوتهم”، زوجة “موسى”، الذي جسده الفنان محمد رمضان.