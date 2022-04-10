هيفاء وهبي كالأميرات بجلسة تصوير جديدة..”ليالي رمضان الساحرة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تألّقت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي خلال جلسة التصوير الجديدة التي خضعت لها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وهي تعكس أجواء الشهر الفضيل.

وسرقت هيفاء وهبي الأنظار بلوك ساحر أنيق، إذ بدت بغاية الأناقة والجمال في ثوب من توقيع المصمم اللبناني أنطوان قارح من اللون الأخضر الزاهي، يجمع بين ستايل العباءة والفستان بكسرات متدرجة في الخامة وتطريز ذهبي عن منطقة الياقة، في حين انسدل باقي الثوب بشكل واسع فضفاض حتى الأرض، حتى الأكمام كانت واسعة أيضًا ومغلقة عند راحة اليد بتطريز شيفون رقيق.

ومن الناحية الجمالية اختارت هيفاء تسريحة الشعر التي يكون فيها الجزء الأمامي مرفوع للأعلى ومنسدل للخلف مع الجزء الخلفي، كما بدت مشرقة بمكياج هادىء بتدرجات اللون الزهري.

تميز لوك هيفاء وهبي الجديد بالجمع بين الأناقة العصرية والرقة في المظهر، إذ جاءت الإطلالة مثالية بستايل الأميرات مع الروح الشرقية المتفردة.

يذكر أنه تم ‏تكريم هيفاء وهبي منذ أيام كأيقونة للموضة في الوطن العربي في حفل توزيع جوائز The EMIGALA الذي أقيم بحديقة برج العرب في دبي

وكانت هيفاء تصدّرت في وقت سابق قائمة النجوم الأكثر تأثيراً في لبنان والأكثر تفاعلاً بين اللبنانيين على موقع “إنستغرام” من خلال دراسة للتفاعل الموثوق والحقيقي للمتابعين مقارنةً بعدد الحسابات التي تتابعها ( authentic engagement).