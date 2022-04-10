شكرا لقرائتكم خبر عن عرض 56 فيلما ضمن فعاليات مهرجان مالمو للسينما العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان مالمو للسينما العربية عن برنامج الأفلام الخاص بدورته الثانية عشرة، والمقرر إقامتها في الفترة 4-9 مايو في المدينة السويدية.

البرنامج المعلن يضم 56 فيلمًا (31 فيلم طويل و25 فيلم قصير)، من إنتاج 14 دولة عربية مختلفة، مع شراكات إنتاجية من 10 دول غربية تم تقسيمها، بحيث تضم المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة 12 فيلمًا، مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة 8 أفلام، مسابقة الأفلام القصيرة 25 فيلمًا، بالإضافة لأربعة أفلام في برنامج "ليالي عربية"، أربعة أفلام في برنامج عروض خاصة بعنوان "أفلام تستحق المشاهدة"، فيلمان في عروض المدارس، بجانب فيلمين في عروض جالا للافتتاح والختام.

وعن الاختيارات قال مؤسس ورئيس المهرجان محمد قبلاوي: "فخورون بهذا البرنامج الحافل الذي يأتي لجمهور مالمو بكل ما هو جديد ومتميز في السينما العربية، وسعداء بأن المهرجان سيعود أخيرًا للإقامة بشكل فعلي بعد دورتين كانت للجائحة أثر كبير على شكلهما، فها هي مالمو تعيد من جديد لتكون نقطة لقاء سنوية، يجتمع فيها صناع السينما العرب مع نظرائهم من السويد ودول الشمال بما يمثل نافذة فريدة للتعاون بين الجانبين.

هذا ويفتتح المهرجان دورته بفيلم "بنات عبد الرحمن" للمخرج الأردني زيد أبو حمدان، ويختتمها بعرض فيلم "حامل اللقب" للمخرج المصري هشام فتحي، ويقام العرضان وأغلب عروض المهرجان بحضور مخرج ونجوم الفيلم.

وتأتي أفلام مسابقة الأفلام الروائية الطويلة كالتالي:

أطياف – إخراج مهدي هميلي (تونس، لكسمبورج، فرنسا)

أبو صدام – إخراج نادين خان (مصر)

بين الأمواج – إخراج الهادي أولاد مهند (المغرب، فرنسا)

جنون – إخراج معن بن عبدالرحمن و ياسر بن عبدالرحمن (السعودية، الولايات المتحدة)

الحارة – إخراج باسل غندور (الأردن، مصر، السعودية، قطر)

سعاد – إخراج أيتن أمين (مصر، تونس، ألمانيا)

سولا – إخراج صلاح إسعاد (الجزائر، فرنسا، السعودية، قطر)

الغريب – إخراج أمير فخر الدين (سوريا، ألمانيا، فلسطين، قطر)

فرحة – إخراج دارين سلام (الأردن، السويد، السعودية)

قدحة – إخراج أنيس الأسود (تونس)

كل شي ماكو – إخراج ميسون الباجة جي (العراق، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، الكويت، الإمارات، قطر)

كوستا برافا – إخراج مونيا عقل (لبنان، فرنسا، إسبانيا، النرويج، الدنمارك، السويد)