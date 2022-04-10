شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 9.. الإفراج عن شقيق يسرا وغادة عادل تخسر عريسا جديدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل أحلام سعيدة، على قناة on، الإفراج عن شقيق يسرا، صالح "عماد رشاد" في قضية قتله لصاحب الأرض التي اشتراها منه من خلال وسيط، وأيضا اتهامه بمحاولة قتل شقيقته، يسرا، حيث تنازلت الأخيرة عن البلاغ ضده.

شهدت الحلقة تراجع مي كساب عن طلب الطلاق من زوجها، وذلك بعدما اكتشفت أنه تزوج من زوجته الجديدة قبل أن يتفقا معا على زواجه؛ بسبب عدم قدرتها علي الانجاب، حيث اكتشفت أن لديه طفلا يدعي زياد عمره 8 سنوات، لتعطي له فرصة أخرى.

فيما فقدت غادة عادل عريسا جديدا ويجسده إدوارد ويعمل أستاذا جامعيا ولكنه قال عنها إنها نكدية ورفض زواجها.

وراودت يسرا كوابيس حول قيام جارها بمحاولة قتلها، وهو ما جعلها تتراجع عن اتهام شقيقها بمحاولة قتلها.

مسلسل "أحلام سعيدة" بطولة كل من: يسرا، غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام اسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي لايت حول فريدة (يسرا) وشيرين (غادة عادل) وليلى (مى كساب)، وهن ثلاث سيدات يعانين من الأرق وصعوبة النوم، ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب مهمة في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب على تخطي مشاكلهن.



مسلسل احلام سعيدة