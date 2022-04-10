شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 9.. أحمد عز يقترح خطة للسيطرة على شحنة السلاح بعد وصولها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة التاسعة مسلسل "الاختيار 3 – القرار" والتى تحمل اسم "الرفق واللين والتسليم"، تطورات كبيرة فى مأمورية شحنة السلاح الكبرى المنتظر وصولها إلى مصر والمشكوك فى التورط فيها الاخوانى صفوت حجازى، حيث يقترح الضابط مروان العدوى (أحمد عز) المسؤول عن المأمورية على رئيسه أشرف زكى ترك الشحنة تدخل مصر.

ويوضح مروان لأشرف زكى أن دخول الشحنة مصر سيفتح المجال لظهور الشخصيات المتورطة فى هذه الشحنة وسيكون الوصول إليهم أسهل، ويؤكد مروان أن هذا الأمر سيكون على مسؤوليته، لأن لديه خطة كبيرة من اجل الامساك بالغراب وكل من لهم علاقة بالشحنة إلا أن اشرف زكى يخبره بأنه سيتحدث مع القيادات ويلغه بالقرار فى الأمر.

يخبر رجال مروان والمكلفين بمراقبة الفندق الذى يقيم فيه الشخص الذى له علاقة بالشحنة بأنه طلب تغيير حجرته، وأن كونتينر الموجود به شحنة الأسلحة على وصول، ويجتمع مروان بكل رجال الجهاز من أجل وضع خطة للانقضاض على الشحنة بعد وصولها الى البلد، وفجأة تصل له رسالة من زكريا (كريم عبد العزيز) بها صورة للغراب الذى يراقبه مروان وهو يجلس مع أحد العناصر التكفيرية التى يراقبها زكريا.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.