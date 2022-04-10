شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 9.. الضابط مصطفى يقترب من الوصول إلى التكفيرى أسامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت أحداث الحلقة التاسعة مسلسل "الاختيار 3 – القرار" والتى تحمل اسم "الرفق واللين والتسليم"، بعودة مصطفى خليفة (أحمد السقا) إلى عمله واستكمال مأموريته بعد وفاة زوجته، حيث يذهب إلى العريش فى سيناء، ويخبره زملاءه بأن إسراء (دنيا المصرى) زوجة التكفيري أسامة لا تنزل من منزلها إلا للضرورة ولم تحدث أى تطورات فى المأمورية.

ويؤكد رجال مصطفى أنه تم رصد شخص يراقب منزل إسراء، اسمه عبد الرحمن ويقرر مصطفى السير وراء شخص بدعى مصعب للإمساك به والحصول على معلومات منه، وبالفعل يتم الوصول إلى مصعب باستخدام جهاز لاسكى أوقعه وأوصلهم إلى مكان اختبائه.

المشهد ينتقل إلى مصلحة الشهر العقارى، حيث يقدم الموظف محمود (محمود البزاوى) شكوى لعدم ترقيته ليكون مدير المصلحة، لتصل الشكوى إلى المدير الجديد عبد الستار المنتمى لجماعة الإخوان والذى تمت ترقيته ضمن خطة أخونة المؤسسات الحكومية، ويحاول عبد الستار إقناع محمود بالانضمام إلى حزب الحرية والعدالة، خاصة أن شخصا ملتزما وسيكون مفيدا للجماعة.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يُعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.