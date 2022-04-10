شكرا لقرائتكم خبر عن أحاديث كثيرة لـ"روجينا" فى الحلقة العاشرة من مسلسل "انحراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ10 من مسلسل "إنحراف"، ظهورا مميزا للفنانة القديرة لوسي، هذا إلى جانب تناولها قضية جديدة تشغل اهتمام الرأي العام، وهي أم تقتل أبناءها، ويلقي العمل الضوء على حياة هذه الأم وما الأسباب والدوافع التي جعلتها تفعل ذلك، ومدى الظلم الذى تعرضت له، وتجعلها تقتل أعز ما لديها.

وبدأت الحلقة العاشرة من المسلسل، بأخبار الضابط شريف نوح "أحمد صفوت"، بجريمة قتل سالم "عبد العزيز مخيون"، والتي حدثت في الفندق الذي يتواجد فيه مع زوجته الدكتورة حور "روجينا"، ويطلب منه رئيسه التحقيق في هذه القضية وقطع إجازته الزوجية، ويضطر للموافقة، في ظل وجود تفاهم من حور لهذا الأمر.

وبعدها تظهر لنا الدكتورة حور تتواجد في منزل زوجها الضابط شريف نوح، وتتلقى اتصالا تليفونيا، من أحد مستشفيات الصحة العقلية، لتخبرها بوجود حالة تحتاج للمساعدة، وعندما تذهب للمستشفى تجد إحدى الفتيات والتي تسمى "ريهام" تجسد شخصيتها "نانسي صلاح"، التي تعرضت للعنف ولا تتحدث بأي كلمة، فتجلس معها حور وتجد أنها تتحدث كلمات منفصلة عن بعضها لم تفهم مغزاها، وتحاول أن تسألها حتى تخبرها بأنها قتلت أطفالها بناء على ضغط زوجها وزوجته الثانية وقاموا بتعذيبها.

وفى هذا المسلسل نجحت روجينا فى اختيار ورق مميز للمؤلف الشاب مصطفى شهيب، وهذا يعود للخبرة الطويلة لروجينا وقدرتها على الاختيار، خاصة أنها عملت مع كبار المخرجين منذ بداياتها الفنية ففى السينما عملت فى "المصير" مع العالمى الراحل يوسف شاهين، وفى الدراما كانت محطتها البارزة مع المخرج الكبير مجدى أبو عميرة من خلال مسلسل "المال والبنون"، وقدمت واحدا من أدوارها المتميزة أيضا فى مسلسل "البرنس" فى موسم دراما رمضان قبل الماضى.







مسلسل "انحراف"، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض عن انحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية ويصطدمون بطبيبة نفسية التي تقدمها النجمة روجينا، وتقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

يشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل "انحراف" كل من الفنانة القديرة لوسي، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج روؤف عبد العزيز.