شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل المشوار الحلقة 9.. محمد رمضان يحاول إعادة ابن شقيقة ورد المخطوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت قناة DMC ومنصة Watch it الرقمية، عرض الحلقة التاسعة من مسلسل "المشوار"، حيث كشفت الأحداث عن قيام محمد رمضان " ماهر" بالمبيت لدى ندى موسي وأحمد صفوت، وذلك بعدما أقنع صفوت بأنه يمر بظروف صعبة ويحتاج للمبيت لديهم، ولكن صفوت غير مقتنع بما يقوله ماهر ويرى أن هناك سرا وراء الأمر، وهو ما تسبب في خلاف بينه وبين ندى موسى "عزة".

فيما كشفت الأحداث عن استمرار غياب ابن شقيقة دينا الشربيني "ورد"، وذلك لإجبار ماهر وورد على إعادة الآثار المسروقة، فيما ذهب ماهر إلى بيومي فؤاد محامي أحمد كمال "وجيه بيه" والذي قام رجاله باختطاف ابن شيقية ورد، حيث حاول الاتفاق معه على إعادة الشاب المخطوف بدلا من كشف الأمر للسوشيال ميديا وهو ما يصعب موقف وجيه بيه.

مسلسل "المشوار" من بطولة كل من: محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده، كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور وسما إبراهيم، والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

تدور أحداث مسلسل "المشوار"، حول ماهر وورد، وهما يعملان عاملين مؤقتين باليومية في شركة المكس للملاحات في الإسكندرية، ويسكنان مع رحيم ابنهما في منزل وصيفة وهي خالة ماهر، ويواجهان بعض الصعوبات الواضحة في التعامل مع هذا العمل الشاق ولكن هناك شيئا غريبا يحيط بماهر وورد، كما يتطرق العمل لقضايا تجارة الآثار ومواجهة بين العصابات.





مسلسل المشوار الحلقة التاسعة..محمد رمضان يحاول إعادة ابن شقيقة ورد المخطوف

