عمرو يوسف يكشف عن رأيه في مغني الراب ويجز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان عمرو يوسف، عن رأيه فيما يقدمه مغني الراب ويجز فيما يخص الأغاني والملابس التي يرتديها.

وأعرب يوسف، ببرنامج "حبر سري"، عن إعجابه بالفن الذي يقدمه ويجز، ولكنه غير معجب بالإطلالة الأخيرة التي ظهر بها، قائلا: "إطلالة ويجز لم تعجبني ومستحيل ألبسها ولكنه حر وأنا بحب مزيكته جدا وبيقدم غناء جميل ومزيكا جميلة، وويجز بالتحديد باسمع له وهو مختلف وحركة لبسه الأخيرة من الحاجات اللي بره الصندوق".

وقال يوسف، إن "ويجز" من النجوم الشباب الموجودين دائما على الترند ولكنه ترند يقدم أشياء فنية جديدة وليس على الفاضي، مضيفا: "ويجز مش بيطلع ترند على الفاضي وهو عنده موهبة وشاطر".

وأضاف: "المصيبة في اللي معندهومش حاجة بيقدموها وبيطلعوا ترند على الفاضي، ولكن ويجز بيمثل ويغني كويس".

يذكر أن آخر أعمال عمرو يوسف، فيلم "أعز الولد" وشارك في بطولته ميرفت أمين وشرين وسامي مغاوري وإنعام سالوسة، ومنى زكي وأروى جودة ومحمد شاهين، وتأليف شريف نجيب وإخراج سارة نوح.