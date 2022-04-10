هدى المفتي توجه رسالة لـ صبا مبارك بمناسبة عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة هدى المفتي، رسالة للفنانة صبا مبارك بمناسبة عيد ميلادها.

ونشرت هدى، صورة تجمعها بها، عبر ستوري حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد حبيبتي".

وتحتفل صبا مبارك اليوم الأحد 10 أبريل بعيد ميلادها إذ أنها من مواليد 1976، وولدت في مدينة عجلون في الأردن لأب أردني وأم فلسطينية وهى الفنانة التشكيلية الراحلة "حنان الأغا"، وتخرجت من جامعة اليرموك عام 2001 وحصلت على شهادة البكالوريوس في التمثيل والفنون المسرحية.

يذكر أن صبا مبارك تشارك في دراما رمضان 2022 بمسلسل"توبة" الذي خلال أحداثه الدرامية شخصية "إحسان".

مسلسل "توبة" بطولة النجوم: عمرو سعد، ماجد المصري، يوسف إسماعيل، أسماء أبو اليزيد، صبا مبارك، حجاج عبد العظيم، محمد دياب، حسن أبو الروس، محمد لطفي، رحاب الجمل، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، والعمل تأليف ورشة كتابة "ملوك"، ومن إخراج أحمد صالح.