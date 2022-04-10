كتب امير فتحي في الأحد 10 أبريل 2022 06:55 مساءً - شاركت الفنانة اللبنانية ” هيفاء وهبي ” متابعيها عبر حسابها على تطبيق إنستجرام بمجموعة من الصور النادرة لوالدتها من خلال خاصية الاستوري .
حيث ظهرت والدة هيفاء وهبي في الصور بمراحل عمرية مختلفة قبل زواجها وبعد الزواج وإنجابها لأبنائها .
وأرفقت هيفاء وهبي الصور بعبارات مثل : ” إمي لما كانت بعدها عند إمها ” و ” أمي لما صار عندها نحنا ونحنا صرنا عندها ” .
كانت هذه تفاصيل خبر ” أمي لما كانت بعدها عند أمها ” .. هيفاء وهبي تنشر مجموعة صور نادرة لوالدتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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