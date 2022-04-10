” أمي لما كانت بعدها عند أمها ” .. هيفاء وهبي تنشر مجموعة صور نادرة لوالدتها

كتب امير فتحي في الأحد 10 أبريل 2022 06:55 مساءً - شاركت الفنانة اللبنانية ” هيفاء وهبي ” متابعيها عبر حسابها على تطبيق إنستجرام بمجموعة من الصور النادرة لوالدتها من خلال خاصية الاستوري .

حيث ظهرت والدة هيفاء وهبي في الصور بمراحل عمرية مختلفة قبل زواجها وبعد الزواج وإنجابها لأبنائها .

وأرفقت هيفاء وهبي الصور بعبارات مثل : ” إمي لما كانت بعدها عند إمها ” و ” أمي لما صار عندها نحنا ونحنا صرنا عندها ” .