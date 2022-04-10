نجل فنانة مصرية راحلة يقتل والد زوجته عمدا لهذا السبب

كتب امير فتحي في الأحد 10 أبريل 2022 06:55 مساءً - تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل مسن يبلغ من العمر 55 عاما نتيجة الاعتداء عليه خلال مشاجرة بدائرة قسم شرطة الهرم .

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة وتبين أن زوج إبنة المتوفي وراء مقتله بعد مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات مادية .

وكشفت التحقيقات أن المتهم هو نجل الفنانة المصرية الراحلة ” سحر كامل ” وأنه كانت قد وقعت خلافات مادية بينه وبين والد زوجته.

وتسببت تلك الخلافات في حدوث مشاجرة بينه وبين زوجته دفعت الأخيرة إلى البقاء في منزل عائلتها ورفض العودة إلى منزل الزوجية إلى أن يتم حل مشكلة والدها .

وأضافت التحقيقات أن الأسرتان اتفقا على عقد جلسة صلح بين الزوج والزوجة وحضر فيها الأقارب من الطرفين وتمت بأحد المقاهي .

وأثناء تبادل الحديث بين الزوج وحماه احتد أحدهما وتطور الأمر لمشادة كلامية وقعت على إثرها مشاجرة دامية قتل فيها المتهم والد الزوجة بضربه ب (حجر رخام) .

وأمرت النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار المتهم وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها .

وكانت النيابة قد صرحت بتشريح جثمان المتوفي وطلبت تقرير الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة وسماع أقوال الشهود حول الواقعة .