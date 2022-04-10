شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز يكشف عن تفاصيل حياته لـ ميرنا نور الدين فى "الاختيار 3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال النجم أحمد عز يبدع في شخصية مروان العدوى ضابط المخابرات العامة، ضمن أحداث مسلسل "الاختيار3"، والتى حققت نجاحًا كبيرًا وإشادة الجميع بدوره سواء على منصات السوشيال ميديا أو فى الشارع المصرى، وهو العمل الأضخم فى موسم دراما رمضان هذا العام، والذى يعرض على قناة on، حيث بدأت بوادر قصة حب تجمع بينه وبين ميرنا نور الدين بعدما تقابلا وعزمها مروان على الغداء وتحدثا سويًا وبدأ كل واحد فى الكشف عن حياته، إلا أن مروان أكد لها أنه ضابط فى الجوازات وليس فى المخابرات العامة، خاصة بعدما أخبرته أن عائلتها لديهم موقف من الضباط.

أما بالنسبة للمأمورية التى يعمل عليها مروان، فشهدت تطورات بوصول الشخص المشتبه به فى علاقته بشحنة السلاح المقرر وصولها من الخارج وإلى أحد الفنادق وسط مراقبة كبيرة، ويصل شخص لمقابلة العنصر الذى يراقبونه، ويضطر مروان إلى اصطحاب كارولين عزمى التى تعمل معه فى المراقبة والذهاب الى غرفة هذا العنصر.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين فى المسلسل أيضاً آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحى خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون فى البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.