شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار 3 الحلقة 8.. أحمد عز يبدأ الكشف عن خيوط شحنة الأسلحة المهربة لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "الاختيار 3 – القرار" والتى تحمل اسم "الحوار الوطنى"، بذكر اسم الإخوانى صفوت حجازى، فى مأمورية شحنة السلاح المقرر وصولها إلى مصر، حيث تحوم الشكوك حوله فى هذه العملية، حسبما وصل مروان العدوى (أحمد عز) إلى هذه المعلومات فى تحرياته، حيث ذهب إلى الفندق الذى يقابل فيه صفوت حجازى أحد المهربين المشاركين في شحنة الأسلحة المهربة إلى مصر، والتي ستضر البلاد.

وأظهرت الحلقة الثامنة، أن مروان العدوى ضابط المخابرات وصل إلى كشف خيوط شحنة الأسلحة التي يدبر الأعداء دخولها إلى مصر، وستكشف الحلقات المقبلة المزيد من المعلومات.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.