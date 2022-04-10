من المشاركات بمسلسل يوتيرن .. فنانة تشن هجوما على ريهام حجاج : ” شخصية غدارة وهي اللي بتتحكم في كل حاجة .. دي مش نجمة “

كتب امير فتحي في الأحد 10 أبريل 2022 05:43 مساءً - شنت الفنانة الليبية ” نور الكاديكي ” إحدى المشاركات بمسلسل ” يوتيرن ” الذي يعرض بالموسم الرمضاني الجاري هجوما لاذعا على بطلة العمل الفنانة المصرية ” ريهام حجاج ” .

حيث اتهمت نور الكاديكي في تصريحات صحفية لها ريهام حجاج بالتحكم والتدخل في كل شئ وأنها تسببت في حذف جميع المشاهد الخاصة بها بمسلسل يوتيرن وحذف إسمها من تتر المسلسل كما رفضت الشركة المنتجة للعمل إعطائها تصريح العمل الخاص بها .

فقالت الكاديكي في تصريحاتها لموقع (القاهرة 24) : ” ريهام حجاج دي شخصية غدارة .. أنا عايزة أجيب لها دكتور نفساني من أمريكا .. ومكنش فيه حد عايز يشتغل معاها حتى محمد كيلاني جه وحضر البروفات ومستحملش ومشي ” .

وتابعت : ” ريهام عندها مكتب في الشيخ زايد مخصوص بتروح لها كل يوم ماتريال المسلسل وهي اللي بتتحكم في كل حاجة .. وأنا المفروض أظهر من الحلقة 2 لـ الحلقة الـ 19 لكنها شالت جزء كبير من دوري، وحذفت إسمي من تتر البداية، مش عارفة هي بتعمل كدة ليه ” .

وأضافت نور الكاديكي : ” إحنا يا حبيبتي مش جايين نعرض مفاتننا إحنا جايين نعرض شغلنا، وفيه نجوم كتير جدا رفضوا العمل معاها واتدخلت في شغل كل الناس ومفيش حد يظهر في المسلسل غيرها، وناس كتير حصل معاهم زيي في المسلسل بس خافوا يتكلموا ” .

وأكملت : ” أنا مبخافش وعندي محامين ومش هسكت، واتهمتني إني مش نقابية لكن أشرف زكي كان محايد .. هي مضايقة أوي إن سامح عبد العزيز مش بيخرج مشاهدها ومش بيقعد في اللوكشين .. سامح عبد العزيز مخرج كبير جداً وتحت إيده 14 مخرج، ريهام اتدخلت في شغل كل الناس دي مش نجمة ” .

كما نشرت الفنانة الليبية منذ أيام منشورا لها أيضا عبر حسابها على إنستجرام تحدثت من خلاله عن ما تعرضت له من ظلم بسبب الفنانة ريهام حجاج جاء فيه : ” أنا جاية النهاردة اتكلم عن الظلم اللى بيحصل في الوسط الفني والقرف اللى بقينا فيه، بقت كل حاجة ماشية بالكوسة ” .

وقالت : ” لدرجة إني أتظلم ويتشال إسمي من المسلسل طب ليه وعملت إيه عشان يحصل كده ليه الواحد مياخدش حقة ليه .. إيه المرض اللى بقي في الناس ده، بجد أنا مش مصدقة ومصدومة خلاص بقت أي واحدة بطلة تطلع بفلوسها تفتري وتظلم الناس وتمسح أساميهم وتتحكم في كل حاجة كل ده ليه وعشان إيه ” .

واستكملت نور : ” أنا مش هسكت وهتكلم كمان بدال الناس اللى خايفة تتكلم وتقول إنها اتظلمت .. أنا بطالب بحقي وأظن الناس كلها عارفة الممثل بيتعب إزاي وبيقعد يصور بالساعات وبيعمل اللي عليه وأكتر عشان في الآخر يلاقي نتيجة مش عشان يلاقي إسمه ممسوح من المسلسل ” .

واختتمت منشورها قائلة : ” أنا بطالب بحقي وبحق المجهود اللي عملته وعايزاكو تحسو بيا وبالظلم اللي بقينا فيه في الوسط الفني .. نور الكاديكي أطالب بحقي في عدم تنزيل إسمي في تتر المسلسل يوتيرن .. مش هسكت للظلم وده حقي وتعب مجهودي .. عايزة حقي ” .