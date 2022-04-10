فنان شهير يشكو من قلة العمل : ” اعدمونا أحسن ما نموت كل يوم “

كتب امير فتحي في الأحد 10 أبريل 2022 05:43 مساءً - أعرب الفنان المصري ” فادي خفاجة ” عن استياؤه وغضبه من قلة الأعمال الفنية المعروضة عليه على الرغم من كثرة الأعمال الدرامية اليت يتم عرضها في الموسم الرمضاني الحالي .

فكتب فادي خفاجة في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : ” هو جيل الثمانينيات اتحكم عليه بالإعدام، طيب اعدمونا أحسن ما نموت كل يوم ” .

وتابع : ” الواحد مر بكل مراحل الاكتئاب ومش عارف هيروح فين تاني .. كل المسلسلات دي ومبنشتغلش .. طيب ليه ؟ ” .

وهذه ليست المرة الأولى التي يشكو فيها الفنان فادي خفاجة من عدم المشاركة في أية أعمال فنية فسبق وأن وجه منذ فترة رسالة إلى المنتجين متحدثا فيها عن موهبته الفنية وخبرته .