شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "حامل اللقب" يختتم مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد 9 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فيلم "حامل اللقب" للفنان هشام ماجد والفنانة دينا الشربينى، الدورة الثانية عشر من مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد يوم 9 من شهر مايو المقبل، وذلك بعد تحقيقه نجاحا فى دور العرض بالوطن العربى.

وكان فيلم "حامل اللقب" الذي ما زال يُعرض في دور السينما المصرية وسبق عرضه خلال فعاليات الدورة الـ 11 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، قد انطلق في مصر بشهر فبراير الماضي في 60 دار عرض، وشهد العرض الخاص بسينما الزمالك حضور أبطال الفيلم وصُناعه وعدد كبير من النجوم.

وانطلق "حامل اللقب" في جولة عربية حيث أقيم عرضه الأول بالإمارات العربية المتحدة في 9 فبراير، بحضور أبطاله هشام ماجد ومحمد سلام ومحمد الكيلاني ومخرج العمل هشام فتحي، قبل إطلاقه تجارياً في 10 دول بالخليج العربي، ومن بينهم الإمارات، السعودية، عمان، البحرين، العراق، لبنان، فلسطين والأردن.

يعتبر مهرجان مالمو المهرجان السينمائي العربي الأكبر والأكثر شهرة في أوروبا، حيث نجح منذ تأسيسه عام 2011 في تشكيل إطلالة على الأوضاع الاجتماعية والسياسية العربية، وإدارة حوارات بناءة تهم الجمهور والمختصين بحكم موقع المهرجان في السويد التي تضم العديد من الثقافات المتنوعة و المتعايشة على أرضها.

تدور أحداث حامل اللقب حول هشام ماجد لاعب الكرة الذي يرفض فكرة الحمل من الأساس، بينما تتحمس دينا الشربيني للفكرة، ثم يكتشف هشام فيما بعد إنه شخصياً أصبح حامل الحمل، ويبدأ الجميع في التفاعل معه على هذا الأساس، مما ينتج عن ذلك الكثير من المواقف الكوميدية، بمشاركة محمد سلام الذي يلعب دور مدير أعمال هشام ماجد، والمدرب أحمد فتحي.

يشارك في بطولة الفيلم النجوم هشام ماجد، دينا الشربيني، محمد سلّام وأحمد فتحي مع النجوم محمد ثروت، دنيا ماهر، ليلى عزالعرب، محمد كيلاني، وظهور خاص للفنان عماد رشاد، وهو من تأليف هشام ماجد وإيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحي.