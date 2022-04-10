شكرا لقرائتكم خبر عن 3 وجوه مختلفة لـ محمود البزاوى فى دراما رمضان من العائدون لـ الاختيار وجزيرة غمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان محمود البزاوى خلال موسم دراما رمضان، من خلال ثلاثة أدوار مختلفة، كل منها له مذاقه الخاص، واختلافه عن الآخر، فمن قيادي مؤثر في جماعة الإخوان يعمل في قناة إخوانية ويديرها بمسلسل "العائدون" إلى شخص لا ينتمي لأى أحزاب بمسلسل "الاختيار" إلا أنه ككثير رافع مبدأ "انا جنب الحيط وفى حالى"، قبل أن تنبهه الأحداث مثلما يظهر في الحلقات إلى الخوف على وطنه من الاختطاف.



البزاوى

كما لم يقف الأمر عند هذا الحد وإنما وصل إلى دور بتركيبة خاصة جدًا مع مسلسل "جزيرة غمام" عبر دور البطران الذراع اليمني لكبيرها وعمدتها الذى يلعب دوره الفنان رياض الخولى.. كل ذلك بمهارة واحترافية تجعل كل دور منهم منفصل تماماً عن الآخر.



البزاوي فى الاختيار

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.





البزاوي فى العائدون

فى حين مسلسل مسلسل "العائدون" يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

اما مسلسل "جزيرة غمام" فمن إنتاج شركة سينرجي و تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوى، ومدير التصوير اسلام عبد السميع وتصميم الأزياء الدكتورة سامية عبد العزيز والموسيقي التصويرية شادي مؤنس وبطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر.