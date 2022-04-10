شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم Breaking Bad يعودون بنفس شخصياتهم من جديد بعد غياب طويل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية، عن عودة النجم العالمي بريان كرانستون والنجم العالمي آرون بول، أبطال المسلسل الشهير Breaking Bad، لتجسيد شخصياتهم الشهيرة كضيوف شرف في الموسم الأخير من مسلسل Better Call Saul الذي يعد تكملة لبعض أحداث المسلسل الأصل.

ونقلت صحيفة فاريتي في تقرير لهها، تصريحات المؤلف بيتر جولد، الذي أكد على عودة براين كرانستون وآرون بول سيحضران دور البطولة رسمياً، وقال جولد "لا أريد إفساد المسلسل للجمهور، لكنني سأقول إن السؤال الأول الذي طرحناه عندما بدأنا العرض كان،" هل سنرى والت وجيسي في العرض؟، عليك فقط أن تكتشف ذلك بنفسك، لكن يجب أن أقول إن هذا أحد تلك الأشياء العديدة التي أعتقد أنك ستكتشفها هذا الموسم".



Better Call Saul

ومن المقرر أن يتكون الموسم السادس من مسلسل Better Call Saul على 13 حلقة، وستطرح الحلقات منقسمة على جزأين، حيث سيطرح الجزء الأول من الموسم في 18 أبريل المقبل، وسيتكون من 7 حلقات، ومن ثم سيطرح الجزء الثانى من الموسم السادس في 11 يوليو من العام الجارى 2022، وسيتكون من 6 حلقات، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

وسبق أن حصل الموسم الأخير من المسلسل، على تقييم كامل 100%، على موقع التقييمات Rotten Tomatoes، وذلك وفقا لـ20 مراجعة للمسلسل، يتكون الموسم الجديد من 10 حلقات، وبدء عرضه على شاشات الليفزيون، بشبكة AMC، بداية من يوم 23 فبراير 2020.

مسلسل Better Call Saulهو عمل درامى بدأ بثه على قناة AMC فى 8 فبراير 2015، من تأليف فينس جيليجان وبيتر جولد وهو مشتق من مسلسل Breaking Bad، ويتكون الموسم الأول من عشر حلقات، وفى يونيو 2014 أعلنت قناة AMC عن تجديد المسلسل إلى موسم ثان مكون من 13 حلقة ليعرض فى 2016.

المواسم الأولى من المسلسل شهدت الكثير من الأحداث المثيرة، والتى من المتوقع كشف غموضها فى الموسم الجديد من المسلسل، والعمل من بطولة بوب أودينكيرك وجوناثان بانكس، وتدور أحداثه عام 2002، حيث يركز على شخصية المحامى غير المعروف آنذاك سول جودمان قبل ست سنوات من تعرفه على والتر وايت.