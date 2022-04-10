شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل SUITS بالعربى الحلقة 8.. آسر ياسين يحصل على براءة فتاة الأوراق المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل suits بالعربي بطولة النجوم آسر ياسين وأحمد داود، أحداثًا متتالية، حيث شك زين ثابت – آسر ياسين في صاحب شركة الأوراق المالية، خصوصًا بعدما طلب أوراق المعاملات النقدية التي طلبها من صاحب الشركة، وأكد لـ آدم منصور أنه يجب عليه البحث عن مصدر الورق السليم للمعاملات.

وفى حيلة مذهلة، حاول آدم منصور اختراق شركة الأوراق المالية، عن طريق صداقته مع أحد الموظفين في شركة طيبة للوراق المالية المنافسة، حتى يتسنى له معرفة بعض المعلومات عن تلك الشركة التي تسببت في ظلم ميرفت فتاة شركة سيكورتى للأوراق المالية.



سوتس بالعربى 2

وبحث زين ثابت – آسر ياسين، حول الأوراق والمستندات والمعلومات لصاحب شركة الأوراق المالية الذى اتهم الفتاة ميرفت أنها تسببت في خسارة الشركة وضياع الأسهم، وبعد معرفة كل الدلائل حول برائتها، ذهب وواجه بها صاحب الشركة، وحصل على كل ما يفيد ببراءة ميرفت، وبالفعل ساوم صاحب الشركة وحصل على براءتها .

وفى نهاية الحلقة، اعترفت ليلى رضوان – تارا عماد لـ آدم منصور، أنها اكتشفت سره ، وعلمت أنه الشخص الذى يساعد الطلاب في الامتحانات، وأكدت له أنها مستاءة مما حدث .



سوتس بالعربى

المسلسل بطولة آسر ياسين و صبا مبارك وأحمد داود والمسلسل من تأليف محمد حفظي وإخراج مريم أحمدي وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019). وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.