شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم: أكرم حسنى عبقرى ومكتوب عليا حالة جميلة السنة دى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى النجم خالد سليم، إعجابه الشديد بمسلسل "مكتوب عليا" للنجم أكرم حسنى والنجمة آيتن عامر.

وكتب خالد سليم، عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "مالوش حل ورقية بتموتني وأكرم عبقري بصراحة ألف مبروك يا تونة وبجد عاملين حالة جميلة السنة دي"، ثم ردت عليه آيتن عامر قائلة: "الله يبارك فيك يا خالد ميرسي أوى أوى".



خالد سليم

ومسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

يشار أن مسلسل "مكتوب عليا" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري بمشاركة والمتحدة للخدمات الإعلامية.

يعرض مسلسل "مكتوب عليا" على شاشة قناة "dmc" يوميا في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحا، و6 صباحا.