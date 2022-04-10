حقيقة انفصال عمرو يوسف وكندة علوش

كتب امير فتحي في الأحد 10 أبريل 2022 03:50 مساءً - رد الفنان المصري ” عمرو يوسف ” خلال حلوله ضيفا مع الإعلامية ” أسما إبراهيم ” ببرنامج حبر سري على الشائعات التي تتردد بشكل متكرر حول انفصاله عن زوجته الفنانة السورية ” كندة علوش ” .

حيث أكد عمرو يوسف على أنها المرة الأولى التي يعلم فيها عن وجود شائعات تخصه وزوجته من هذا النوع مشيرا إلى أنه لا يهتم بالسوشيال ميديا ولا يحرص على الانشغال بها لأن ذلك قد يؤثر على عمله .

وتابع : ” أنا مقدرش أبقى دايما تركيزي في السوشيال ميديا، أنا بركز في شغلي أكتر .. والوقت اللي بكون مبشتغلش فيه ببقى قاعد فيه في البيت مع بنتي ومبسوط جدا ” .

وعن مروجي مثل هذه الشائعات وغيرها أرجع عمرو يوسف سبب قيامهم بذلك هو للبحث عن (التريند) مضيفا : ” كلمة تريند خلت الناس تتجنن .. أنا بقيت بشوف مهازل والتريند ده عمره ما كان نجاح والكلمة بقت بتسوق الناس إنهم يعملوا حاجات غريبة جدا ” .