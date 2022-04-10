الموت يفجع الوسط الفني المصري

كتب امير فتحي في الأحد 10 أبريل 2022 03:50 مساءً - أعلنت عضو نقابة المهن التمثيلية الفنانة ” نهال عنبر ” في تصريحات لصحيفة (اليوم السابع) عن وفاة الفنانة ” ليلى نصر ” عن عمر يناهز 84 عاما بعد صراع مع المرض .
وأشارت نهال عنبر في تصريحاتها يوم أمس السبت إلى أنه لا توجد لديها معلومات عن موعد تشييع الجثمان أو تلقى العزاء .
يذكر أن الظهور الأخير للفنانة الراحلة ليلى نصر كان في جنازة الفنانة ” سهير البابلي ” حيث ظهرت بعد فترة طويلة من الغياب وهي تتكئ على العكاز .
وقدمت ليلى نصر عدد من الأعمال الدرامية الشهيرة منها : ذئاب الجبل والتوأم وحديث الصباح والمساء وعصافير النيل والحقيقة والسراب وآخرها مسلسل (الأب الروحي) .
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