الموت يفجع الوسط الفني المصري

كتب امير فتحي في الأحد 10 أبريل 2022 03:50 مساءً - أعلنت عضو نقابة المهن التمثيلية الفنانة ” نهال عنبر ” في تصريحات لصحيفة (اليوم السابع) عن وفاة الفنانة ” ليلى نصر ” عن عمر يناهز 84 عاما بعد صراع مع المرض .

وأشارت نهال عنبر في تصريحاتها يوم أمس السبت إلى أنه لا توجد لديها معلومات عن موعد تشييع الجثمان أو تلقى العزاء .

يذكر أن الظهور الأخير للفنانة الراحلة ليلى نصر كان في جنازة الفنانة ” سهير البابلي ” حيث ظهرت بعد فترة طويلة من الغياب وهي تتكئ على العكاز .

وقدمت ليلى نصر عدد من الأعمال الدرامية الشهيرة منها : ذئاب الجبل والتوأم وحديث الصباح والمساء وعصافير النيل والحقيقة والسراب وآخرها مسلسل (الأب الروحي) .