شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد فى فيديو تيك توك على أنغام "ستو أنا" لأكرم حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة هنا الزاهد عن فيديو تيك توك برفقة صديقاتها من خلال ستوري إنستجرام الخاص بها، وظهرت هاني تغني أغنية "ستو أنا"، وهي الأغنية التي قدمها الفنان أكرم حسني برفقة الفنانة هنادي مهنا والفنانة أيتن عامر في مسلسل "مكتوب عليا"، والأغنية هي الأشهر حاليًا على التيك توك من أغانى مسلسلات رمضان.



هنا الزاهد تغني اغنية اكرم حسني ستو انا



هنا الزاهد تغني ستو انا



هنا الزاهد

وتصاعدت أحداث المسلسل الكوميدي مكتوب عليا وبدأت الحلقة الثامنة في منزل جلجل، الذي قام بشراء "الشرشوبة اللهلوبة" هدية لوالدته، في حين كانت سلمى "هنادي مهنا" في زيارة لمنزل جلجل، وتعرفت على أسرته بعد أن خدعها في الحلقة السابقة بأنه يوم عيد ميلاده، ثم ذهب جلجل لتوصيل سلمى، بعد أن اكتشف ان جملة (خرباها) المكتوبة على يده مقصود بها ضلفة الدولاب.

بدأت العلاقة بين جلجل وسلمى تتطور وتسير في إطار الإعجاب، وتولدت بينهما مشاعر صادقة، وقاد جلجل سيارة سلمي ولكنه اكتشف أنها سيارة أتوماتيك فلم يتمكن من قيادتها وقال لها: (تعالي سوقي علشان معندناش رجالة تسوق أتوماتيك)، ثم وصلت سلمى إلى منزلها بعد أن تحسنت العلاقة بيننا وبين جلجل، خاصة بعد أن اكتشفت أن جلجل دمه خفيف بشكل كبير.

وعندما صعدت سلمى لمنزلها فوجئ جلجل بأنه لا يمتلك فلوس للعودة إلى منزله، فتقمص دور شحات ليحصل على أموال يعود بها لمنزله، وعندما عاد فوجئ بوجود بدوي "عمرو عبد الجليل" ينتظره في منزله، ويسعى للتقرب منها بعد أن اكتشف أنه لديه فراسة كبيرة في معرفة الأمور قبل حديثها، ويهديه شيك بمبلغ 2800 جنيه.

يصحو جلجل من نومه في صباح اليوم التالي، فيجد مكتوبًا على يده كلمات جديدة من إحدى أغاني المهرجانات، فيحاول تفسيرها، ثم يجد أسرته تفطر، ويجلس منفردًا في محاولة لحل لغز الكلمات الجديدة.

اصطحبه صديقه سيد "محمود السيسي" إلى مستشفى، ليقوم بتشغيل الأغنية لمحاولة تفسيرها، فانفعل عليه أسر المرضى في المستشفى واعتدوا عليه، وفي نفس التوقيت يقرر بدوي "عمرو عبد الجليل" أن يستعين بجلجل في كل أعماله، ولكنه يقرر إن يضعه أولا في اختبار.

يتواجد جلجل برفقة صديقه في احد أقسام الشرطة بعد خناقة المستشفى التي حدثت، فيفاجأ بدخول روقه "أيتن عامر" ومعها عيش وحلاوه لزيارته وكأنه محبوس، فيحاول تجاهلها، لتدخل فجأة سلمى "هنادي مهنا"، فيكتشف أنها جاءت صدفة ومتهمة بقضية رشوة، وسيتم ترحيلها إلى الحجز، فيتدخل جلجل ويحل الأزمة ويورط الرجل الذي اتهمها بالرشوة، ويجبره على التنازل عن المحضر.

وتقرر سلمى الاستقالة من البنك بعد تورطها في أزمة الرشوة، ويخرج من القسم فيجد خلفه روقه، التي تقطع حديثهما وتطلب أن تركب السيارة مع سلمى، فيرفض جلجل ويبلغها أنه سيقوم بتوصيلها، ثم يتركها ويرحل، فتقول باللحاق بسلمى وتطلب منها أن توصلها للمنزل.

يذهب جلجل لبدوي الذي طلبه ليستشيره في عدة أمور متعلقة بشغله، ويقوم بإختباره ويطال منه اختيار شركة من الشركتين لشرائهم، ويهدده بالقتل اذا لم يختار.