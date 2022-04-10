شكرا لقرائتكم خبر عن سيرين عبد النور تحتفل بأحد السعف مع عائلتها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة، سيرين عبد النور، بأحد السعف، مع عائلتها ونشرت صور للاحتفال مع عائلتها عبر إنستجرام، وعلقت: "من أصعب التصويرات تصوير العائلة يوم الشعنينة يعني الحمد الله طلعلنا صورة للذكرة بعد جهد جهيد مع الأولاد خاصةً كريستيانو فقعلي قلبي، شوفو الصور بتعرفو شو قصدي!

وتابعت: "المهم شعنينة مباركة لكل يللي شعننو اليوم".



سيرين تحتفل بأحد الشعانين



سيرين تحتفل مع أسرتها بأحد الشعانين



سيرين عبد النور وأسرتها



سيرين وأسرتها

وأحد السعف أحد الشعانين أو عيد الشعنينة وهو الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح (عيد القيامة) ويسمى الأسبوع الذي يبدأ به بأسبوع الآلام وهو يوم ذكرى دخول يسوع إلى مدينة القدس (أورشليم).

ويسمّى هذا اليوم أيضًا بأحد السعف أو الزيتونة لأن أهالي المدينة استقبلوه بالسعف والزيتون المزيّن فارشين ثيابهم وسعف النخيل وأغصان الزيتون أمامه، لذلك يعاد استخدام السعف والزينة في أغلب الكنائس للاحتفال بهذا اليوم.

ويرمز سعف النخيل إلى النصر، أي أنهم استقبلوا يسوع منتصرًا مُحقّقا نبؤءة زكريا بصفته المسيح، إلا أن الأقباط سوف يقضون هذا اليوم بالمنازل على غير العادة بسبب غلق الكنائس بينما تصلى الكنائس قداسات أونلاين بعدد قليل من الكهنة

كلمة شعانين تأتي من الكلمة العبرانية "هو شيعه نان" والتي تعنى يا رب خلص. ومنها تشتق الكلمة اليونانية "أوصنا" وهي الكلمة التي استخدمت في الإنجيل من قبل الرسل والمبشريين. وهي أيضا الكلمة التي استخدمها أهالي أورشاليم عند استقبال المسيح في ذلك اليوم.