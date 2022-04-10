شكرا لقرائتكم خبر عن كريس روك عن صفعة ويل سميث له فى الأوسكار: لن أتحدث عنها إلا بأجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من مرور قرابة الأسبوعين على حادثة صفع الممثل ويل سميث لكريس روك، أثناء تقديمه حفل أوسكار 2022، على خلفية سخريته من شعر جادا بينكيت سميث.

وكشف كريس روك عن أنه لن يتحدث عن الصفعة حتى يحصل على أجر، وفقًا لقناة العربية.

وأضاف روك في عرضه في إنديو، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، أنه بخير، وأن لديه عرضاً كاملاً، مضيفاً أنه لن يتحدث عن ذلك حتى يحصل على أجر، قائلا: "الحياة جيدة واستعدت السمع".

ويبدو أن العواقب التى سيواجهها النجم العالمي ويل سميث لم تصل إلى ذروتها بعد، فبعد الصفعة التي وجهها لمقدم البرامج الكوميدي كريس روك في حفل الأوسكار، تغيرت الكثير من الأمور حول ويل سميث أهمها أن فيلم السيرة الذاتية الخاص به قد دخل في حالة من الفوضى بعد أن انسحبت منصتا نتفليكس وأبل + من حرب المزايدة علي إنتاج الفيلم وعرضه بعد جدل حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وحسب ما نشر موقع ديلي ميل زعم المطلعين أن المنصتين قد ألغوا عروضهم التنافسية على الفيلم الذي يدور حول حياة نجم هوليوود، استنادًا إلى سيرته الذاتية الأكثر مبيعًا Will.

ويأتي ذلك بعد أن سار ويل، 53 عامًا، على خشبة المسرح وصفع كريس روك خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار بعد أن سخر الممثل الكوميدي من قصة شعر زوجته جادا بينكيت سميث.

وقال مصدر لصحيفة The Sun: "لقد ألغت Netflix وApple + عروضهما بهدوء للحصول على سيرة ويل سميث وبدلاً من ذلك ستنقلان سيتعاقدون مع ممثلين ذات البشرة السمراء جدد."

وأضاف المصدر أن العمل مع ويل أصبح الآن عملاً محفوفًا بالمخاطر حيث تواجه أفلامه المقبلة أعقاب الفضيحة.

وفي هذا السياق أعلن سميث، عن استقالته من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، التى تمنح جوائز الأوسكار، بعد واقعة صفعه الممثل كريس روك وقال سميث في بيان له، اليوم السبت، إنه "سيستقيل من الأكاديمية".

وأضاف أنه "سيتقبل كل العواقب المترتبة" على سلوكه.

وتابع: "أفعالى فى حفل توزيع جوائز الأوسكار كانت صادمة ومؤلمة وغير مبررة"