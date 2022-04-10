شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل العائدون الحلقة 8 .. أمير كرارة "عمر" فى خطر ومهدد بإلغاء مهمته بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل "العائدون" احداث مثيرة وصلت إلى سفر "عمر" امير كرارة إلى أوروبا من اجل مهمة جديدة، بتجنيد أحد الشباب العاملين في قناة الاخوان، إلا أن هناك ما حصل دفع الضابط "محمود عبد المغنى" للقلق والحذر بشكل كبير على مهمة "عمر"، وذلك بعدما سافر أحد الأشخاص المشتبه فيهم بتمويل "داعش" إلى نفس الدولة الذى يتواجد فيها "عمر".

اميروهاني رمزي وامينة خليل

وبالتالي اخبر محمود عبد المغني الضابط خالد "هاني رمزى" الذى يتواجد في نفس البلد الذى سافر لها "عمر" بضرورة التحري عن الرجل المشتبه فيه، وعدم ترك أي أمر للصدفة، لأنه قد يلغي المهمة بأكملها، خاصة أنه يشعر باكتشافهم "عمر" في وقت سابق.

مسلسل العائدون الحلقة 8

مسلسل "العائدون" يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

قصة مسلسل العائدون

ويتناول المسلسل أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضا عددا من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب.