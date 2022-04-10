في تصريحات مثيرة للجدل .. سلاف فواخرجي : ” الله لا يحرق عباده .. والبوذي مرضي عنه “

كتب امير فتحي في الأحد 10 أبريل 2022 02:45 مساءً - حلت الفنانة السورية ” سلاف فواخرجي ” ضيفة ببرنامج شو القصة الذي تقدمه الإعلامية اللبنانية ” رابعة الزيات ” .

وخلال اللقاء وجهت رابعة الزيات سؤالا إلى سلاف فواخرجي حول وجود الجنة والنار لترد الأخيرة عليها قائلة : ” الله أحلى من إنه يحرق، ما بيحرق ” .

وتابعت : ” الثواب والعقاب موجود حتى بالدنيا، كما تدين تدان .. الجنة حالة جميلة، ما حدا راح وحكى ” .

وعن رأيها حول من يعتنق الديانة البوذية وعن رضا الله عنه قالت الفنانة السورية : ” طبعا مرضي عنه وما بيصير نكفر .. قمة الكفر وأشد الكفر إنك تكفر إنسان ” .

وأضافت سلاف فواخرجي في وصفها لله سبحانه وتعالى : ” هو كل شئ،هو الضمير، هو نحنا، هو الجمال، هو كل شئ جميل، هو القدر .. بس الله ما قال ما تروحو على جامع أو كنيسة أو معبذ بوذي ” .

ورفضت سلاف الإفصاح عن ديانتها مشيرة إلى أن والدتها كانت قد علمتها وأشقائها منذ صغرهم بأنه عند سؤالهم عن ديانتهم يردوا على ذلك بأنا (سورية) أو (سوري) .

كما أنها تربت أيضا على الذهاب إلى الكنيسة والمسجد لأنهما بيوت الله مضيفة : ” نحنا لفترة معينة ما بنعرف نحنا شو .. أنا تعلمت إنه أنا بنتمي لهذا البلد بكل أطيافه وبكل أديانه وبكل أحواله ” .

وأكملت الفنانة سلاف فواخرجي : ” أنا بعيد مع الكل وبحب العيد أيا يكن وبعيد مع كل الناس الموجودين بسوريا .. بعيد وبحتفل وبهتم وبحترم وبحس إنه أنا إلي من كل دين ومن كل طائفة ” .