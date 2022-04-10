فنانة مصرية شهيرة عن الموقف الأصعب في حياتها : ” واحد قالي قدام الكعبة إنتي هتخشي جهنم ووشك ده هيتحرق “

كتب امير فتحي في الأحد 10 أبريل 2022 02:45 مساءً - استضافت الإعلامية المصرية ” بسمة وهبة ” في برنامجها العرافة المذاع عبر قناة المحور مواطنتها الفنانة ” صابرين ” .

وخلال الحلقة كشفت صابرين عن الموقف الأصعب في حياتها والذي تعرضت له أثناء تواجدها بالحرم المكي .

حيث قال لها أحد الأشخاص وهي أمام الكعبة : ” إنتِي هتخشِي جهنم، ووشك ده هيتحرق عشان مبيناه .. كنت مخضوضة جدًا، لكن الكلام ده زمان مش دلوقتي ” .

كما تحدثت صابرين عن تصريحات الفنانة ” حلا شيحة ” والتي قالت فيها بأن ارتداء الحجاب شرف .

فعلقت على ذلك قائلة : ” أي شيء يستر المرأة شرف، مش شرط الحجاب بس .. بالنسبالي الشرف يكمن في كل الأخلاقيات، لا الحجاب فقط ” .

وأشارت صابرين إلى أنها لا تنتقد تصريحات حلا شيحة ولا تتدخل في إختيارات الآخرين ولكنها ترفض تداول خلافات حلا مع والدها على السوشيال ميديا وأنهم سمحوا للمتابعين بالتعليق ومشاركة تفاصيل حياتهم الشخصية .

وعن قرار الفنانة المعتزلة حلا شيحة بارتداء الحجاب وعن وصف صابرين لذلك في تصريحات سابقة لها بأنه (موقف غريب) قالت : ” أنا مالي، هو أنا مفتية الديار المصرية؟! ” .

وتابعت : ” انا متكلمتش عن الحجاب، لكن اتكلمت عن التمثيل .. وأكتر حاجة مضايقاني إنها مريبة وأزمتها مع والدها ايضا .. وأحترم حلا شيحة لأنها رفضت التعليق على كلامي في أكتر من مناسبة وبعتذر لك لو كنتي اتضايقتي ” .