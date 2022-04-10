شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحي يقيم إفطارا لفرقة "استديو الممثل" بمدينة سنبل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام النجم الكبير محمد صبحي إفطارا لفرقته " فرقة استديو الممثل " بمدينة سنبل بالطريق الصحراوي حضره كل أعضاء الفرقة ونجوم مسرحية " نجوم الظهر "الفنانين : سميرة عبد العزيز وجيهان قمري وعبد الرحيم حسن وندي ماهر وميرنا زكري وكمال عطية ورحاب حسين وحمدي السيد ورحاب الشناط وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفي يوسف وانجيلكا وليلي فوزي ومحمود أبو هيبة وعبير فاروق والأستاذ جمال صبحي مدير الفرقة وشقيق النجم محمد صبحي بالإضافة للكاتب أيمن فتيحة المشارك في كتابة مسرحية " نجوم الظهر " مع النجم محمد صبحي ، كما حضرت عضوة الفرقة أيضا المطربة والفنانة ياسمين علي ووالدتها ، كما حضر المستشار الإعلامي للفرقة استديو الممثل الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر .

الفنان محمد صبحي ألقي كلمة ترحيبية بالفرقة داخل المسرح وأوضح لهم خطته الفنية خلال الفترة المقبلة ، ثم أجري بروفة علي مسرحيته الأخيرة " نجوم الظهر " التي مقررا عودتها في موسم جديد خلال عيد الفطر المقبل ، وبدء بروفات مسرحياته الجديدة التي سيقدمها مع الشركة المتحدة .

مسرحية "نجوم الظهر" كتبها ويقوم ببطولتها وإخراجها النجم محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وتصميم أزياء مريام عدلي، والأغاني كتبها الشاعر عبد الله حسن ولحنها ووزعها الملحن شريف حمدان.



النجم محمد صبحي يقيم إفطارا جماعيا لفرقة استيدو الممثل بمدينة سنبل (2)



النجم محمد صبحي يقيم إفطارا جماعيا لفرقة استيدو الممثل بمدينة سنبل (3)



النجم محمد صبحي يقيم إفطارا جماعيا لفرقة استيدو الممثل بمدينة سنبل (4)



النجم محمد صبحي يقيم إفطارا جماعيا لفرقة استيدو الممثل بمدينة سنبل (5)



النجم محمد صبحي يقيم إفطارا جماعيا لفرقة استيدو الممثل بمدينة سنبل (6)



النجم محمد صبحي يقيم إفطارا جماعيا لفرقة استيدو الممثل بمدينة سنبل (7)



النجم محمد صبحي يقيم إفطارا جماعيا لفرقة استيدو الممثل بمدينة سنبل (8)



النجم محمد صبحي يقيم إفطارا جماعيا لفرقة استيدو الممثل بمدينة سنبل (9)



النجم محمد صبحي يقيم إفطارا جماعيا لفرقة استيدو الممثل بمدينة سنبل (10)



النجم محمد صبحي يقيم إفطارا جماعيا لفرقة استيدو الممثل بمدينة سنبل (11)



النجم محمد صبحي يقيم إفطارا جماعيا لفرقة استيدو الممثل بمدينة سنبل (12)



النجم محمد صبحي يقيم إفطارا جماعيا لفرقة استيدو الممثل بمدينة سنبل (13)